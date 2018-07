Dl dignità, Di Maio: “In settimana riusciamo a votarlo senza fiducia”

editato in: da

(Teleborsa) – “Io credo che questa settimana riusciamo a votarlo senza fiducia“. E’ ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando del decreto dignità che da oggi è all’ordine del giorno dell’Aula della Camera, in prima lettura. Il tanto discusso provvedimento ha ottenuto il via libera da parte delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Si punta a chiudere l’esame in prima lettura giovedì 2 agosto per poi inviare il testo al Senato che dovrebbe licenziarlo entro il 10 agosto.

“Io sto vedendo un’attacco contro il decreto – ha sottolineato Di Maio su La7 – da quelle persone che dovrebbero sostenere quelle misure, la sinistra italiana e i sindacati”. Confindustria è coerente quando ci attacca perché “difende gli interessi delle imprese, quello che non capisco sono i sindacati”.

Non poteva mancare un accenno alla TAV, la linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione su cui lo scontro tra Lega e i 5 Stelle continua.

Sulla TAV “siamo andati oltre la consultazione territoriale. Da anni i cittadini in Val di Susa dicono che non c’è la possibilità” di realizzarla, ha spiegato Di Maio, ribadendo la sua posizione. Il vicepremier ha sottolineato che non autorizzerà “mai” un’opera che deve essere realizzata con le forze dell’ordine e il filo spinato. Nel contratto di Governo abbiamo concordato che quell’opera va ridiscussa”.

Di diverso avviso, il vicepremier e Ministro dell’Interno Salvini che sembra essere di idea opposta e ha già avvertito gli alleati di maggioranza che sulla TAV “occorre andare avanti”, mentre l’Unione europea mette fretta e spinge per l’avanzamento dei lavori.