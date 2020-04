Dl Cura Italia, Inps: ricevute quasi 2 mln di domande

editato in: da

(Teleborsa) – Sono quasi 2 milioni le domande per le prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza economica e sociale dovuta alla pandemia Covid-19.

Lo rende noto lo stesso Istituto che specifica di aver ricevuto, per via telematica, 1.996.670 richieste per un totale di 4.448.630 beneficiari.

In dettaglio, sono 1.660.000 le domande per il bonus indennità da 600 euro; 181.683 i congedi parentali e 14.047 i bonus baby sitting.

Per la CIGO sono invece arrivate 86.140 domande per 1.661.200 beneficiari (1.337.700 pagamenti a conguaglio e 323.500 pagamenti diretti): 54.800 le domande per l’assegno ordinario per 931.700 beneficiari (438.000 pagamenti a conguaglio e 493.700 pagamenti diretti)