Dl cura Italia, Gualtieri in audizione alle Commissioni Bilancio il 24 marzo

(Teleborsa) – Tempi brevissimi per l’attuazione del decreto cura Italia sulle misure a sostegno dell’emergenza sanitaria ed economica dovute al coronavirus.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri terrà il prossimo 24 marzo alle 15 un’audizione in videoconferenza alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera sul dl: due ore dopo, alle 17 la commissione Bilancio di Palazzo Madama avvierà l’esame del provvedimento in Sala Koch per consentire di avere gli spazi necessari previsti dalle norme di sicurezza.

Il Senato lavorerà esclusivamente alla conversione del dl cura Italia, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama: in fase di conversione, saranno accorpati tutti i precedenti decreti sul coronavirus già presentati sulla stessa materia (sospensione dei processi fino al 22 marzo, prime misure sanitarie ed economiche per quella che prima era la “zona rossa”).

Dopo l’incardinamento atteso per martedì pomeriggio da parte della commissione Bilancio, tra il 25 ed il 26 marzo le commissioni in sede consultiva esprimeranno i relativi pareri. Il termine per gli emendamenti è per ora confermato per venerdì 27 marzo alle ore 19 e il termine per i subemendamenti è stato fissato per martedì31 marzo alle ore 19.