Dl crescita: ritirato emendamento Carige, si tratta con Ue

(Teleborsa) – E’ stata ritirata la norma al dl crescita, battezzata emendamento Carige, presentata dalla Lega nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La misura, ha spiegato il relatore Giulio Centemero, è in fase di lavorazione. C’è un dialogo con la Commissione europea sugli

aiuti di Stato. Il relatore ha, comunque, rassicurato sull’interesse della maggioranza sul tema. Anche il viceministro all’Economia, Laura

Castelli, durante i lavori delle commissioni, ha confermato che c’è interessamento da parte del governo.

La proposta di modifica incentivava le aggregazioni fra banche di piccole e medie dimensioni intervenendo sulle Dta (attività per imposte

anticipate). L’emendamento puntava, infatti, a permettere la trasformazione delle Dta in credito d’imposta in caso di aggregazioni bancarie, effettuate fino al 2020, da cui sarebbe nato un soggetto con non oltre 30 miliardi di attivo di bilancio.

Con la proposta si voleva rafforzare il patrimonio di istituti di credito in crisi che guardano alle aggregazioni come Carige, ma anche la Popolare di Bari.