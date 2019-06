Dl Crescita, Governo pone fiducia in Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo ha posto la fiducia sul Dl Crescita in Senato, dove il provvedimento deve essere approvato entro questa settimana, pena la decadenza. Ad annunciarlo a nome dell’esecutivo il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

La fiducia in Aula a Palazzo Madama garantisce il voto finale entro oggi. La scorsa settimana, la Camera aveva licenziato il provvedimento che introduce tantissime novità per le imprese e le famiglie.

Fra le misure più popolari quella sulla nuova rottamazione delle cartelle, i rimborsi veloci per i truffati dalle banche sino ad una certa soglia, gli ecoincentivi per minicar e sidecar. E per le imprese, lo scivolo di 5 anni per le grandi aziende che assumono giovani, il taglio dell’Ires e delle tariffe INAIL, lo stop all’IMU sui capannoni, la proroga per lo scontrino elettronico e le misure restrittive sugli “affitti brevi”.