Dl crescita, Di Maio: indennizzi a più risparmiatori. Ora commissione inchiesta

(Teleborsa) – “Questo non è il governo delle banche o delle multinazionali, questo è il governo degli italiani. E proprio per questo abbiamo lavorato per raggiungere un altro obiettivo: ancora più risparmiatori truffati dalle banche riceveranno l`indennizzo che spetta loro. È un risultato che otteniamo grazie a un emendamento presentato al decreto Crescita”. Lo annuncia su facebook Luigi Di Maio, vicepremier e

capo politico del M5s.

“Ci sarà meno burocrazia per risarcire il prima possibile e in modo diretto tutti i risparmiatori! Che sia chiaro: non ci fermiamo ai rimborsi, chi ha sbagliato deve pagare. Anche per questo serve subito la commissione d’inchiesta sulle banche!”, aggiunge Di Maio.