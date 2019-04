Dl Crescita, Conte conferma CdM per la serata di giovedì

editato in: da

(Teleborsa) – E’ previsto per domani alle ore 18 il CdM per esaminare il Dl Crescita. Lo ha confermato il Premier Giuseppe Conte, in visita ufficiale in Qatar, dove incontrerà l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani e visiterà, fra l’altro, la stazione metropolitana di Doha, realizzata da imprese italiane.

Conte ha ribadito che le stime sul PIL arrivate in questi giorni “non hanno alterato la pianificazione” del governo formulata sulla base delle stime contenute nell’ultimo Def.

Dal Dl Crescita è scomparso il capitolo relativo ai “risarcimenti per i risparmiatori truffati dalle banche”, rispetto al quale il Premier ha ribadito “il nostro obiettivo politico molto forte è procedere con i risarcimenti”.

Nel Decreto è stato inserito invece un allargamento della rottamazione agli enti locali, che potranno dunque usufruire della definizione agevolata per le entrate tributarie non riscosse fra il 2000 ed il 2017.

Entrano nel piano dismissioni anche gli immobili degli Enti locali giacché va considerato che l’80% degli immobili pubblici risulta di proprietà delle amministrazioni territoriali. L’obiettivo è raccogliere 950 milioni quest’anno e 150 milioni nel 2020 e nel 2021.

Al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa va una dotazione di 100 milioni nel 2019, sebbene inizialmente si prevedesse una cifra superiore di 200 milioni.