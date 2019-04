Dl Crescita, al via l’esame dei tecnici in vista del CdM di giovedì

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, per fare il punto sulla situazione economica del Paese – alla luce del Rapporto Ocse che stima per l’anno in corso una crescita negativa (-0,2%) –, nel pomeriggio, il Dl sulla Crescita verrà esaminato dai tecnici al pre-Consiglio.

Il pacchetto che, a quanto si apprende, dovrebbe incorporare le misure elaborate dal Ministro Tria, volte a promuovere gli investimenti incentivando le imprese e semplificando le procedure, e quelle volute dal Ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, che puntano sugli aiuti alle famiglie, con tutta probabilità sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo.

“In settimana confidiamo di approvare il Dl Crescita con misure in grado di dare impulso a crescita effettiva e potenziale”, ha affermato Conte durante una conferenza congiunta con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. E la conferma, questa mattina, arriva anche dal viceministro dell’Economia, Laura Castelli: “Nei prossimi giorni usciranno due decreti importanti che accompagneranno il Documento di Economia e Finanza del 10 di aprile: lo Sblocca cantieri e il Decreto crescita. Si tratta di due testi corposi, quindi ci vuole un po’ perché non si può rischiare di scrivere norme non perfette su codici e appalti e su materie di crescita”.

M5s e Lega restano compatti nel chiedere che, nel testo, vengano inserite le norme sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche e, su questo punto, sembrano essere giunti a un accordo che soddisfa sia Di Maio che Salvini. Presente all’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, Di Maio avrebbe paventato lo slittamento del Dl Crescita nel caso di una mancata risoluzione della vicenda sulle norme sui rimborsi ottenendo il via libera sull’introduzione del provvedimento.

Tra le misure che dovrebbero confluire nel decreto volte – come ha annunciato Tria – a “contenere il rallentamento dell’economia e a mantenerci in una area di crescita positiva anche nel 2019”, a quanto si apprende, vi sono: un fondo per aiutare le giovani coppie ad acquistare la prima casa; il rifinanziamento del superammortamento degli investimenti; il rafforzamento della nuova Sabatini (incentivi alle imprese per l’acquisto di beni strumentali) e l’introduzione del credito di imposta sulla ricerca e l’innovazione. Nel provvedimento che, secondo Tria, attiverà “la Centrale di progettazione per spingere gli investimenti”, prevista anche una revisione del Codice Appalti con l’elevazione a 5 milioni di euro della soglia per ricorrere alle gare europee. inoltre si lavora “per agevolare gli investimenti, rimodulare incentivi 4.0, prorogarne altri, su venture capital e sgravi alle start-up innovative”.