Dl Covid, oggi voto finale

(Teleborsa) – L’Aula di Palazzo Madama ha avviato l’esame del dl Covid. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena.

Il testo, che deve essere convertito in legge entro il 12 maggio, è stato già approvato dalla Camera. Il voto finale del Senato è previsto per la giornata di oggi.

Tra le misure, in alternativa al diritto al lavoro agile e al congedo straordinario, e solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus (nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali) per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che – nell’arco temporale che va dal 1 gennaio al 30 giugno di quest’anno – si sono trovati o si troveranno in tre particolari condizioni: sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori.