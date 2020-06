Dl Cig: Mef monitorerà su risorse Dl Cura Italia, Liquidità e Rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Mef dovrà monitorare i tetti di spesa e le risorse destinate a “ciascuna delle misure” previste dal Dl Cura Italia, Liquidità e Rilancio, agendo con propri decreti per le eventuali variazioni di bilancio.

È quanto prevede il cosiddetto decreto Cig, approvato dal Governo che consente alle imprese rimaste senza ammortizzatori sociali di poter usare subito le quattro settimane residue e che proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei migranti e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Il ministero riceverà anche i dati del monitoraggio dell’Inps sulle risorse per la Cig, mentre “sulla base degli esiti del monitoraggio”lo stesso Ministro potrà “sentiti i ministri competenti, apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria rimodulando le risorse medesime”.