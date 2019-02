Dissesto idrogeologico, il 78% delle case è esposto a rischi

editato in: da

(Teleborsa) – In un Paese caratterizzato da un altissimo rischio idrogeologico sono pochissime le abitazioni messe in sicurezza: il 78% delle case è “esposto” ai rischi da dissesto ed eventi climatici estremi; secondo i dati ANIA, l’associazione che rappresenta le compagnie assicurative, solo il 2% delle abitazioni è coperto da questo rischio e si spendono almeno 3 miliardi l’anno per riparare i danni “catastrofali”.

L’allarme è stato lanciato da Nicola Ricci, presidente dell’Osservatorio nazionale condomini, che ha fornito alcune anticipazioni su uno studio condotto dall’associazione, che trova spazio in un libro libro “La vita facile dell’amministratore di condominio” che sarà presentato alla Camera giovedì 7 febbraio.

Fra il 1970 ed il 2016 – ha sottolineato ancora Ricci – sei dei dieci più devastanti terremoti verificatisi in Europa erano localizzati nella nostra Pesisola, un dato che conferma il Belpaese al top della graduatoria per rischio idrogeologico, ma c’è da considerare anche che, in questi ultimi 10 anni, si sono anche moltiplicati gli eventi meteorologici “estremi”, effetto del cambiamento climatico.

“L’Italia non può permettersi di essere più il fanalino di coda dell’Europa in tema di difesa dei propri beni” ha affermato il Presidente dell’Osservatorio, sollecitando una “gestione preventiva e strutturata” dei rischi.