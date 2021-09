Disservizi Alitalia bagagli, ENAC ha chiesto alla compagnia di dare informazioni prima del volo

editato in: da

(Teleborsa) – In merito ai disservizi Alitalia nella gestione bagagli causati dallo stato di agitazione dei lavoratori, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) sta seguendo l’evolversi della situazione per prevenire ulteriori disagi ai passeggeri. L’Ente – si legge in una nota – ha chiesto ad Alitalia di informare i passeggeri, prima del volo, nel caso in cui siano a conoscenza che potrebbero esserci disguidi nella gestione dei bagagli da stiva. Un’informazione preventiva limiterebbe anche assembramenti nei pressi dei nastri per la riconsegna bagagli e nei Lost&Found degli aeroporti secondo l’Ente.

L’ENAC, nel continuare a monitorare la situazione nelle prossime settimane, ha invitato anche i passeggeri a informarsi con l’Alitalia prima di recarsi in aeroporto e a limitare, se possibile, l’imbarco di bagagli da stiva. Con l’occasione l’ENAC ha ribadito, come da propria Mission istituzionale, la centralità della tutela dei diritti del passeggero nel sistema dell’aviazione civile liberalizzato.