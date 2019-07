Disponibile come app la nuova Carta doganale del Viaggiatore

editato in: da

(Teleborsa) – Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha lanciato negli app store la nuova Carta doganale del Viaggiatore. Lo strumento è tanto più utile quanto più entriamo nel periodo delle vacanze estive.

L’app per smartphone è divisa in due sezioni: la prima dedicata ai viaggi da e verso paesi extracomunitari, la seconda ai viaggi entro i confini dell’Unione europea. Nell’app vengono riportate le regole da seguire nei viaggi aerei per l’importazione e l’esportazione di alcune tipologie di beni, dai generi di consumo alla valuta, dagli animali ai beni culturali, dalle armi alle medicine.

Anche se per i viaggi nell’ambito dei Paesi Ue non sussistono particolari limitazioni o formalità, essendo parte di uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali, bisogna però fare attenzione ad alcune categorie di beni e prodotti per i quali sono previste soglie o regole specifiche, che molti viaggiatori non conoscono. Per esempio, su tabacchi, bevande alcoliche e denaro contante.

Nel 2018 ADM ha contestato nell’ambito dei controlli dei passeggeri presso i nodi di transito circa 14,000 violazioni. Nel 40% dei casi hanno riguardato i limiti al trasporto al seguito di denaro contante o valori assimilati, libero solo fino a 10 mila euro (sequestrati oltre 12 milioni di euro, e già 7 milioni nei primi tre mesi del 2019). Nel 23% carni e latticini al seguito (sequestrati 33.464 chili). Nel 9% tabacchi (sequestrati oltre 580 mila pezzi). Ma non sono mancate violazioni inerenti medicinali e dispositivi medici non ammessi (sequestrati 58.903 pezzi), flora e fauna (228 pezzi) e armi (46 pezzi).

Nel primo trimestre 2019 le violazioni accertate sono già circa 4000.

(Foto: © Apple)