Disinnesco ordigno bellico, A4 chiusa per 8 ore domenica

editato in: da

(Teleborsa) – Il rinvenimento di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale nella zona della Franciacorta bresciana, non distante dall’autostrada A4 nel tratto compreso tra Brescia e Bergamo, e la necessità di procedere al disinnesco ha indotto l’autorità prefettizia a programmare le operazioni, affidate agli artificieri dell’Esercito, nella giornata di domenica 16 giugno 2019, dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Nelle otto ore è prevista la chiusura del tratto autostradale A4 compreso tra lo svincolo A4/A35 Brebemi e il casello di Ponte Oglio in direzione Milano. Per il traffico proveniente da Brescia gli automobilisti dovranno seguire itinerari alternativi comporteranno un aumento dei tempi di percorrenza. E’ stato disposto anche il divieto di sorvolo del tratto autostradale. Tuttavia, grazie all’uso della direttrice di volo in avvicinamento da ovest, per l’intera durata del periodo di bonifica, tutti i voli programmati all’Aeroporto di Milano Bergamo opereranno regolarmente, in partenza e in arrivo.