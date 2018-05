Disinnesco bomba al Lingotto: limitazioni a traffico aereo

editato in: da

(Teleborsa) – Domenica 27 maggio al Lingotto è in programma il disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata in via Nizza durante gli scavi dei lavori della nuova struttura di Eataly. Per disinnescare l’ordigno saranno sgomberate fino a 2.000 persone. Le operazioni si svolgeranno a partire dalle 9.30 e fino alle 15.30 (previsione).

Le operazioni di rimozione delle spolette dureranno tra le due e le sei ore, poi l’ordigno sarà trasportato in territorio di altro comune per il brillamento.

Limitazioni traffico aereo

La chiusura dello spazio aereo dalle 9.30 fino indicativamente alle 15.30 di domenica 27 maggio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico comporterà la sospensione sull’Aeroporto di Torino delle operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, ad eccezione delle partenze dalla pista 36 in direzione Nord. Potranno quindi verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli nella fascia oraria indicata. SAGAT ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli.