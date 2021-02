DiscoverEU, riparte il programma dedicato ai diciottenni per scoprire in treno l’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Sospeso lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, DiscoverEU, il programma di viaggio dedicato ai diciottenni, è pronto a ripartire. Ad annunciarlo, la commissaria Ue per la Cultura Mariya Gabriel, che ha illustrato al Parlamento europeo le novità introdotte nel progetto dedicato ai più giovani.

L’iniziativa, il cui calendario è in evoluzione a seconda degli scenari dettati dal Covid-19, – spiega FS News – riguarda una prima novità sul numero dei pass gratuiti assegnati alle ragazze e ai ragazzi, che saranno il doppio di quanto previsto: ci sarà la possibilità di partecipare al programma anche a chi ha compiuto 18 anni nel 2020 e la selezione potrebbe aprirsi a ottobre, per consentire la programmazione dei viaggi a partire da marzo 2022 per un anno. Sempre dal 2022, inoltre, DiscoverEU verrà integrato nel programma di studio all’estero Erasmus+, un provvedimento che consentirà di estendere la partecipazione anche ai provenienti da Paesi extra-EU, valorizzando ancora di più l’aspetto educativo.

La Commissione Europea – sottolinea FS News – sta inoltre lavorando per rendere il programma ancora più inclusivo, al fine di promuovere la partecipazione di giovani con minori opportunità. Le ragazze e i ragazzi saranno messi nelle condizioni di viaggiare in sicurezza sanitaria con una serie di misure che puntano a rendere flessibili il programma e l’itinerario di viaggio. L’obiettivo che si prefigge la nuova edizione di DiscoverEU è ridare forza al settore della cultura duramente colpito dall’emergenza pandemica, e di rafforzare in particolare le istituzioni culturali e i musei regionali della Comunità.