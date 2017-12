Disagio sociale in aumento nel mese di ottobre

(Teleborsa) – Cresce a ottobre il disagio sociale degli italiani.

Nello scorso mese il Misey Index Confcommercio ha fatto segnare quota 18,8 punti, quattro decimi di punto in più rispetto a settembre, per effetto di aumento dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (1,7% su base annua, in accelerazione di quattro decimi di punto rispetto a quanto rilevato a settembre ) e di una lieve crescita della disoccupazione estesa (+0,1% rispetto a settembre e +0,6% su base annua).

Per l’Ufficio Studi Confcommercio, “l’ampliamento dell’area del disagio sociale si inserisce in un contesto in cui molti indicatori congiunturali sembrano mostrare una dinamica meno favorevole rispetto ai mesi precedenti. Vi è il rischio che questi andamenti possano rappresentare l’inizio di una fase di rallentamento della ripresa, limitando le possibilità di riportare su valori più contenuti, rispetto agli attuali, l’area del disagio sociale su cui il consolidamento della ripresa registrato nell’ultimo anno non ha, comunque, prodotto effetti significativi”.