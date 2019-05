DIS annuncia la vendita della nave MR della JV Eco Tankers

editato in: da

d’Amico International Shipping S.A. (DIS) rende noto che Eco Tankers Limited, una società in Joint Venture con Venice Shipping and Logistics S.p.A. e partecipata al 33% da d’Amico Tankers d.a.c. (Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita della MT High Sun, una nave ‘MR’ di portata lorda pari a 49,990 tonnellate, costruita nel 2014 da Hyundai MIPO, Sud Korea (Vinashin), per un importo pari a 28,7 milioni di dollari americani.

Questo accordo consente a Eco Tankers di generare cassa per circa 12,8 milioni di dollari, al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente. “Il prezzo di vendita di questa nave conferma la ripresa in corso del mercato, con prezzi e noli time charter per navi MR eco in crescita negli ultimi diciotto mesi”, ha dichiarato Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping.