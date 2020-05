Diritti del personale scolastico, iniziano webinar dei legali Anief. Oggi ricostruzione di carriera

editato in: da

(Teleborsa) – Si alza il sipario su una serie di eventi, “Le Tavole della giurisprudenza”, il primo dei quali si terrà oggi lunedì 11 maggio, dalle 19.00 alle 19.30, ideati dal giovane Sindacato della scuola Anief che, nel momento di massima difficoltà per il nostro Paese impegnato a fronteggiare l’emergenza sanitaria ancora in corso, continua a essere in prima linea per fare il punto della situazione sulle novità riguardanti il profilo professionale di ciascun lavoratore emerse dalla recente giurisprudenza.

Al via, dunque, un “tour” virtuale di 6 giorni – l’ultimo dei quali si terrà il 20 maggio – nel corso dei quali prenderanno la parola giuristi ed esperti della materia sul tema dei diritti dei lavoratori.

“Team legale e ufficio vertenze legali – si legge nella nota rilasciata da Anief – saranno a disposizione per chiarimenti e per capire insieme le varie possibilità di tutela legale da avviare per ottenere i risarcimenti spettanti, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale/decennale”.

Appuntamento oggi con il primo webinar che, come gli altri che seguiranno, sarà aperto dal saluto introduttivo del Presidente Pacifico e avrà come argomento la “Ricostruzione di Carriera e Riallineamento di carriera personale di ruolo” con la partecipazione dell’avvocato Nicola Zampieri. Sarà possibile partecipare registrandosi al link dedicato, presente sul sito Anief.

“Con le Tavole della Giurisprudenza – osserva Pacifico – si apre una nuova pagina della scuola, quella del rispetto del diritto per tutto il personale, riconosciuto non solo in Italia ma anche dall’Unione Europea”.