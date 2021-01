Dirigenti scolastici, Udir presenta i suoi candidati per il CSP dopo tanti successi

editato in: da

(Teleborsa) – “Udir è riuscita a estendere anche agli idonei la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie finali di merito dell’ultimo concorso. Più di 500 dirigenti scolastici potranno così essere assunti. In Consiglio di Stato è stata, inoltre, ribaltata la sentenza del Tar di annullamento delle ultime prove concorsuali garantendo l’assunzione di quasi 3mila dirigenti scolastici. Importante è stato anche compiere il primo passo verso una ridefinizione delle sedi di presidenza. Attraverso la proposta di un emendamento Udir è riuscito a riabbassare a 300 e a 500 alunni la soglia per poter avere un dirigente scolastico. Questo ha portato a recuperare 400 sedi nuove dopo 13 anni di tagli nel silenzio delle altre organizzazioni sindacali”. Questi, come spiega il presidente di Udir Marcello Pacifico, i principali risultati ottenuti dal sindacato nel corso del 2020.

“In virtù di questi risultati ottenuti, in occasione del Consiglio nazionale Udir, – annuncia Pacifico – il sindacato ha deciso di presentare una propria lista al rinnovo della componente dei dirigenti scolastici per l’elezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Abbiamo scelto una lista di candidati che hanno dei nomi importanti e sono conosciuti nel territorio per le battaglie che hanno condotto e per la competenza e consulenza che hanno dato a tanti colleghi. I dirigenti Zingales, Di Piazza e Marra rappresentano uno spaccato della realtà territoriale dell’Italia e vogliono con la loro esperienza portare, in seno al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, quella capacità di analisi che si richiede per il vaglio dei documenti ministeriali prima della loro pubblicazione. La loro elezione – conclude Pacifico – permetterebbe, dunque, di influire sulla determinazione delle scelte della politica scolastica”.