Dirigenti scolastici, Udir a congresso dopo 4 anni di successi

(Teleborsa) – Il sindacato Udir arriva al giorno del Congresso, un sindacato nato 4 anni fa con pochissimi dirigenti scolastici, che ha raggiunto oggi la soglia di 400 iscritti, arrivando quasi alla soglia del 5% della rappresentatività. Così Marcello Pacifico, Presidente del sindacato dei dirigenti scolastici, annuncia l’evento che si terrà oggi.

“E’ un segno che c’è bisogno di un sindacato giovane, che metta lo studio al centro della sua attività sindacale, la serietà nella ricerca, la serietà nel presentare denunce e proporre soluzioni”, afferma il leader del sindacato in una intervista a Teleborsa, ricordando che Udir “è stata attiva durante la scorsa legislatura, in particolar modo sul tema della sicurezza in tempo di Covid, e si sta battendo ancora per lo scudo penale“.

Il sindacato – ricorda Pacifico – ha vinto alcune battaglie, ad esempio per l’estensione a tutti i dirigenti della possibilità di presiedere gli esami di Stato, o ancora in Tribunale per la difesa della mobilità dei dirigenti e per la retribuzione di posizione – parte variabile e parte fissa – e quindi per la valorizzazione di una professionalità, che ha maggiori responsabilità rispetto agli altri dirigenti pubblici, ma viene remunerata in misura inferiore”.

“Ecco perché abbiamo presento dei ricorsi per aumentare il FUN ed ultimamente in Legge di Bilancio siamo riusciti ad aumentare il numero delle scuole da assegnare come sede per la dirigenza scolastica, dopo che negli ultimi anni più di un terzo delle sedi era stata soppressa”.

“Siamo riusciti anche a far entrare tutti gli idonei dell’ultimo concorso a dirigente scolastico nelle graduatorie di merito“, conclude il leader di Udir, aggiungendo che queste “sono vittorie che motivano la fiducia” da parte degli iscritti e che l’obiettivo è ora “raggiungere questa rappresentatività per essere sempre più influenti nei tavoli dove si decide il destino dei dirigenti, della scuola e di tutto il Paese”.