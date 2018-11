Dimensione Informazione, presentato il numero zero del nuovo magazine

editato in: da

(Teleborsa) – Dimensione Informazione è il nuovo mensile che parlerà di economia, politica e società e si propone come una rivista apartitica e libera.

Editore e direttore è Roberto Serrentino, giornalista pubblicista, ma anche commercialista e docente universitario. “Il progetto – spiega l’editore – muove dall’esigenza di costituire un sito dove autorevoli esponenti della società civile possano esprimersi liberamente, senza obbligo di rispondere ad una precisa linea editoriale, ovvero condizionamenti di ordine politico-ambientale”.

Il numero zero del magazine è stato presentato a Roma, nella sala degli specchi della società HDRA. In questo numero lancio: l’intervista a Paolo Fiore, Presidente del Tribunale di Gela, che invita il Ministro della Giustizia ad una riforma normativa; l’articolo di Ugo Utopia (pseudonimo) che propone l’introduzione della cauzione in Italia per i reati minori; e l’intervista all’imprenditore Giancarlo Abete che parla delle scelte di politica economica e della permanenza del nostro Paese in Europa.