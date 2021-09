DigiTouch si aggiudica la gara digital e creativa di Legami

(Teleborsa) – Con l’obiettivo di candidarsi a partner per le attività digital e creative, DigiTouch, Cloud Marketing Company, ha partecipato alla gara indetta da Legami e si è aggiudicata il pitch con la presentazione di un progetto omnichannel che ha coinvolto differenti unit del Gruppo, integrandone le diverse expertise.

Alla proposta hanno contribuito: Conversion E3 per le attività di social media management legate ai profili Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Pinterest del brand e le attività content e design dell’e-commerce del brand e degli e-shop terzi su cui il brand è presente; Performedia per la parte di digital advertising finalizzata a portare utenti sul sito e-commerce e ad aumentare la visibilità del brand; e Optimized Group per le attività di data analysis.

Nata nel 2003, Legami ha oggi un portfolio di oltre 3000 prodotti che spazia dalla cartoleria alla casa, all’hi-tech, ai viaggi, alle idee regalo e a molto altro ancora.