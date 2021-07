DigiTouch sale all’80% della tech company Meware

editato in: da

(Teleborsa) – DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata su AIM Italia, ha perfezionato l’acquisto di un ulteriore 20% del capitale sociale di Meware, società specializzata nei servizi ICT e con focus sulla progettazione e implementazione di soluzioni IT, portando la propria quota di partecipazione all’80%. Il corrispettivo dell’operazione odierna è pari a 430 mila euro, al netto della posizione finanziaria netta.

Il restante 20% delle quote verrà acquisito da DigiTouch in un’ultima tranche entro il 2022. Nel 2020 Meware ha registrato ricavi pari a 7,46 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto al 2019, pur in presenza di un periodo difficile legato alla crisi sanitaria.

“A due anni dall’operazione di acquisizione di Meware non possiamo che confermare la soddisfazione di questa nostra scelta – ha commentato Simone Ranucci Brandimarte, presidente del gruppo DigiTouch – L’andamento positivo del business di Meware contribuisce in modo significativo ai risultati del nostro gruppo. Inoltre, grazie alle competenze e agli asset tecnologici di Meware abbiamo arricchito il portfolio di offerta e ampliato il portfolio clienti”.