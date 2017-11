DigiTouch presenta il piano industriale strategico 2018-2020

(Teleborsa) – DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel MarTech – tecnologie di marketing e comunicazione a supporto della Digital Transformation e delle Digital Sales, presenta le linee guida del piano industriale strategico 2018-2020 del Gruppo.

Il piano pone il focus sulle 3 Strategic Business Units del Gruppo (Data Services, Advertising Services e Performance Marketing Services) e prevede di raddoppiare il fatturato riferito all’attuale perimetro di business nell’arco del prossimo triennio.

Nel dettaglio, il piano prevede un aumento del fatturato dai circa 27-28 milioni di euro attesi per il 2017 a circa 52-53 milioni attesi per il 2020 e un aumento dell’EBITDA dai circa 4,3-4,5 milioni attesi per il 2017 a circa 8,1-8,4 milioni attesi per il 2020.

“La crescita importante dei prossimi 3 anni – spiega una nota è il risultato dello sviluppo degli asset tecnologici, dell’ampliamento dell’offerta e di un costante incremento del valore medio del cliente, raggiunto attraverso politiche di up-selling rese possibili dalle 5 acquisizioni finalizzate dal Gruppo negli ultimi 3 anni.

La crescita arriverà quindi dall’aumento del valore medio dei clienti esistenti grazie ad un portfolio prodotti più ampio e completo, dall’acquisizione di nuovi clienti e dalla crescita esponenziale del business dei Data Services. La crescente pressione competitiva in un settore che resta altamente polverizzato, impone un approccio prudente sulla marginalità (EBITDA margin) che nel corso del Piano viene mantenuta tra il 15,4% e il 15,7%.