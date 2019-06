DigiTouch, perfezionata l’acquisizione di Meware

editato in: da

(Teleborsa) – DigiTouch ha perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione di Meware S.r.l., azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche, attiva sul mercato italiano dal 2010, e che vanta un importante portafoglio di Clienti operanti in ambito Finance, Energy, Utilities e PA, già annunciata al mercato il 13 maggio.

Ai sensi dell’accordo vincolante sottoscritto in data 13 maggio 2019 si è perfezionato in data odierna, 4 giugno 2019, l’acquisto del 60% del capitale sociale di Meware Srl ad un prezzo pari a Euro 1,2 milioni, a cui corrisponde un Enterprise Value per il 100% della società di Euro 2,4 milioni, comprensivo di una PFN pari a Euro 400 mila. Il restante 40% del capitale sociale di Meware Srl verrà acquistato in due tranche – rispettivamente entro il 2021 e 2022 – il cui prezzo è determinato sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali e di produzione di cassa prospettiche. La valutazione è in funzione di un moltiplicatore di quattro volte il Margine Operativo Lordo (MOL) normalizzato con massimali previsti contrattualmente.

In data odierna l’Emittente ha versato la prima tranche pari a un corrispettivo di Euro 725 mila. La seconda tranche, pari a Euro 475 mila, sarà corrisposta tra dodici mesi.

Nella giornata odierna Meware ha deliberato la composizione di un nuovo Consiglio di Amministrazione che ne guiderà lo sviluppo e l’integrazione con il Gruppo DigiTouch. Roberto di Giulio, fondatore di Meware, manterrà la responsabilità operativa e commerciale in qualità di Amministratore Delegato, con ampie deleghe nella conduzione del business e nello sviluppo tecnologico, affiancato da Francesca Pietrocarlo attuale CFO di Meware che mantiene la stessa carica.

In quota DigiTouch sono stati nominati Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch, che assumerà lo stesso incarico in seno al Consiglio di Meware, Rachele Meini, Head of Legal del Gruppo DigiTouch, a cui è stato affidato il coordinamento legale della controllata, e Giorgio Sadolfo, professionista esperto nelle tecnologie di tracciamento nonchè CEO e Co-Founder di Filo, startup innovativa specializzata nello sviluppo e nel rilascio di soluzioni basate sull’Internet of Thing (IoT).

