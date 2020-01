DigiTouch: nel 2019 ricavi a 36 milioni (+20%)

editato in: da

(Teleborsa) – I ricavi operativi di DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia, si attestano nel 2019 a 36 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2018. Cresce anche l’Ebtida che si posiziona a 5,76 milioni di euro, +17% rispetto al 2018. In calo l’indebitamento, con la Posizione Finanziaria Netta che si attesta a -2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019 rispetto ai -3,7 milioni di euro al 30 giugno 2019. Sono i dati preconsuntivi consolidati dell’esercizio 2019, ancora soggetti alle attività di revisione legale, esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

I dati preliminari (unaudited) del 2019, recepiscono il primo consolidamento integrale delle partecipazioni di Purple Ocean e Meware che hanno consentito di ampliare l’offerta, assicurando al Gruppo strumenti tecnologici funzionali al posizionamento sul mercato come Full Digital Platform Company.

Il Consiglio di Amministrazione, manifestando soddisfazione per il posizionamento distintivo del Gruppo sul mercato italiano del Digital Marketing e della Digital Transformation, rileva come la valutazione del titolo non sia allineata ai target di ricerca.

Il titolo DigiTouch fa piuttosto bene in borsa grazie ai risultati e guadagna oltre il 4%.