DigiTouch, crescita a doppia cifra per ricavi ed EBITDA nel 1° semestre

(Teleborsa) – Il CdA di DigiTouch – Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia – ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 17,2 milioni di euro, in aumento del 14,8% rispetto al primo semestre 2020, anche grazie “all’acquisizione di nuovi clienti nei settori pharma, trasporti ed elettrodomestici”. L’EBITDA adjusted è risultati pari a euro 2,9 milioni, in miglioramento del 12% sul primo semestre del 2020 e con un EBITDA margin adjusted al 17%.

L’utile netto del primo semestre 2021 si attesta a 348 mila euro, sostanzialmente in linea con i risultati dello scorso anno, mentre si evidenzia che l’utile netto adjusted per l’ammortamento del goodwill è pari a 1,19 milioni di euro (1,17 milioni di euro nel primo semestre 2020). Il Free Cash Flow del periodo è pari a 0,9 milioni di euro, rispetto a 0,6 dell’esercizio 2020. L’indebitamento finanziario netto del gruppo risulta pari a 2,1 milioni di euro (2 milioni al 31 dicembre 2020) ed evidenzia disponibilità liquide per 8,5 milioni di euro.



“Siamo estremamente soddisfatti di questi risultati semestrali, sia per la crescita organica (prima quindi di poter includere i dati della nostra nuova controllata Ondeal) sia per la profittabilità del nostro modello di business, decisamente al di sopra delle medie del settore, anche a livello di bottom line”, ha commentato Simone Ranucci Brandimarte, presidente del gruppo DigiTouch.

“Le aziende continuano a investire nelle tecnologie digitali e il nostro gruppo sta cogliendo molte delle varie opportunità disponibili, muovendosi con chiarezza in più ambiti – ha aggiunto – dal focus sul settore della PA, all’accelerazione del ruolo dell’e-commerce come abilitatore digitale, dall’impegno nell’investire in tecnologie in rapida ascesa come l’intelligenza artificiale e la cyber security, alla realizzazione di progetti che combinano le nostre tecnologie con quelle dei nostri clienti”.

Tenuto conto dell’attuale stato di avanzamento del business, salvo il verificarsi di eventi al momento non prevedibili, sono state confermate le aspettative del gruppo per l’anno. La società ha confermato la previsione sull’anno 2021 di ricavi totali per circa 40 milioni di euro e un EBITDA compreso in un range tra 6,2-6,5 milioni di euro.