DigiTouch, crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) – Il Gruppo DigiTouch ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi totali consolidati che ammontano a euro 16.621 mila, in aumento rispetto al 2018 di circa il 7%. L’andamento dei ricavi del primo semestre 2019 – spiega la società – è caratterizzato, principalmente, dalla crescita e dal consolidamento del portafoglio clienti acquisito. In particolare, Ricavi Operativi pari a Euro 15.360 mila, la cui crescita organica (+ 8%) è da attribuirsi ai contributi delle diverse Business Unit che hanno confermato le previsioni del management pur in un contesto di mercato fortemente competitivo.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda Adjusted, al netto delle partite straordinarie pari a Euro 165 mila, si attesta a Euro 2.564 mila, in miglioramento del 22% rispetto al dato del 2018.

Il Risultato Operativo (Ebit) consolidato è pari a Euro 822 mila in miglioramento del 37% rispetto al 2018 (Euro 600 mila). L’incremento è da attribuirsi alla riduzione degli oneri diversi di gestione nonostante l’accantonamento prudenziale per rischi su crediti per Euro 100 mila.

Il Risultato ante imposte del primo semestre 2019 del Gruppo DigiTouch si è attestato a 610 mila, in miglioramento del 39% rispetto al dato del primo semestre 2018 (Euro 440 mila). L’Utile netto consolidato del primo semestre 2019 si attesta a Euro 401 mila in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2018.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta pari a Euro 3.736 mila.