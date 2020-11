DigiTouch avvia programma di acquisto azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – DigiTouch ha reso noto che, in esecuzione della delibera assembleare del 4 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione avvierà un programma di acquisto di azioni proprie con lo scopo di dotare la Società di un’opportunità strategica di investimento, in particolare per lo sviluppo di piani di stock option e per supportare operazioni di acquisizione nell’ambito della crescita del Gruppo per linee esterne.

Il Gruppo ha precisato che gli acquisti potranno essere effettuati sino al 4 novembre 2021 (ossia entro il termine di 18 mesi dalla data di efficacia dell’autorizzazione concessa con la sopra menzionata delibera dell’assemblea di DigiTouch del 4 maggio 2020).

Il Piano di buy-back sarà attuato:

• nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti

• in una o più tranche fino ad un ammontare massimo di azioni proprie non superiore al limite del 20% del capitale sociale;

• per un controvalore massimo complessivo non superiore a 700.000 euro

Al 27 novembre 2020, il Gruppo detiene 96.900 azioni proprie pari al 0,70% del capitale sociale.

A Piazza Affari, nel frattempo, DigiTouch allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,115 euro.