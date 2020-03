Digitouch: approvato bilancio 2019, utile a riserva

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Digitouch chiude l’esercizio 2019 con ricavi totali pari a 38,9 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto al 2018. L’utile netto del 2019 si attesta a 766 mila euro.

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di esercizio pari a 232.847 euro interamente a riserva da rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile.

La società ritiene che l‘epidemia da Covid-19 che ha interessato l’Italia avrà impatti anche sul Gruppo DigiTouch che attualmente non si possono quantificare. Al momento, oltre ad essere state adottate tutte le misure suggerite dalle autorità a tutela della salute dei collaboratori, DigiTouch ha prontamente predisposto tutti gli strumenti tecnologici di supporto al lavoro da remoto per consentire, nei limiti del possibile, la continuazione dell’attività aziendale. Allo stesso tempo il Management della Società ha intrapreso tutte le necessarie azioni per ridurne le conseguenze su tutti i suoi stakeholders.