DigiTouch, accordo vincolante per aggregazione ConversionNextmove

(Teleborsa) – DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformationha siglato un accordo quadro vincolante con ConversionNextmove per una futura aggregazione.

L’operazione, subordinatamente all’avveramento di determinate condizioni, verrà strutturata in due fasi: la prima fase prevede l’acquisizione del 70% di Nextmove da parte di DigiTouch per 357 mila euro (105 mila in contanti al closing il resto con accollo del debito); la seconda fase prevede che Conversion venga conferita e successivamente fusa in E3 Srl, società controllata da DigiTouch, mediante un aumento di capitale riservato agli attuali soci Conversion (Alberto Rossi al 94% e Sergio Spaccavento al 6%).

Conversion ha iniziato ad operare nel 2006 offrendo servizi di shopper marketing e brand activation. Fin da subito il portfolio clienti ha ricompreso multinazionali come Disney, Barilla, Sony, Heinz, Samsung. Fino al 2014 la crescita è stata costruita per via organica sui servizi off-line. Nel 2015 è stato avviato il posizionamento Omnichannel, con l’ingresso di Sergio Spaccavento come Direttore Creativo Esecutivo e di un team con competenze digitali, sia creative che strategiche. Il nuovo posizionamento è stato un acceleratore per la crescita dell’agenzia che ha duplicato i ricavi nel giro di 3 anni. Nel 2019 l’acquisizione di Nextmove ha permesso di aggiungere all’offerta Omnichannel una base tecnologica, fondamentale per lo sviluppo futuro.

Conversion ha chiuso il 2019 con un fatturato di 5,1 milioni e un EBITDA negativo per 200 mila euro. Nextmove ha chiuso il 2019 con un fatturato di 1 milione e un EBITDA per Euro 150 mila.

La nuova realtà risultante dalla fusione – denominata ConversionE3 S.r.l. – sarà controllata da DigiTouch per il 78%. Alberto Rossi post fusione deterrà il 20,56 % e Sergio Spaccavento l’1,54%. L’operazione in base al progetto di fusione avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2020.