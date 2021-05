Digitalizzazione, Vodafone Business rafforza partnership con Dell Technologies

editato in: da

(Teleborsa) – Accelerare la trasformazione digitale delle imprese di ogni dimensione e della Pubblica amministrazione, assicurando elevati standard di performance, flessibilità e sicurezza. Con questo obiettivo Dell Technologies e Vodafone Business hanno rafforzato la loro collaborazione sul mercato italiano. L’accordo è volto a fornire soluzioni cloud basate su servizi innovativi e tecnologie di nuova generazione, con servizio di gestione end to end, ossia dal disegno dell’architettura al supporto operativo.

Solo il 26% delle PMI italiane – secondo le stime dell‘Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano – è pronto per le sfide globali del 2020 e il settore appare ancora reticente a investire nella digitalizzazione delle proprie attività. In tale scenario – spiega Vodafone in una nota – “questa collaborazione metterà a fattor comune nuove soluzioni per contribuire a colmare il divario digitale in Italia e si baserà sulla qualità della rete e dei servizi cloud di Vodafone e sulla leadership di Dell Technologies su tecnologia e piattaforme cloud per supportare i clienti ad affrontare le sfide digitali, sia nel settore pubblico sia in quello privato”.

Le soluzioni messe in campo – abilitate dal cloud di Vodafone basato su tecnologia Dell Technologies – saranno focalizzate su un modello IT as-a-Service (incluso PC as-a-Service), disaster recovery oltre a servizi di migrazione cloud per applicazioni critiche. L’offerta – spiega Vodafone – sarà dedicata a supportare aziende e Pubbliche amministrazioni nel proprio percorso di trasformazione digitale e a rendere più agili i modelli di servizio per lo smart working aziendale e per la digitalizzazione delle attività di training e formazione, in particolare rispondendo alla crescente esigenza di remotizzazione del lavoro e della didattica. Nel dettaglio le soluzioni gestite comprendono end point e laptop as-a-Service, servizi di sicurezza, soluzioni per archiviazione dati e disaster recovery, servizi di migrazione cloud per supportare i clienti nel delicato processo di passaggio dalle infrastrutture di partenza alle soluzioni cloud.

“Vodafone Business è nata per accompagnare aziende e Pubblica amministrazione nel percorso di trasformazione digitale – afferma Giorgio Migliarina, direttore di Vodafone Business –. Il piano di collaborazione siglato con Dell Technologies rappresenta un’opportunità per le imprese italiane e per la Pubblica amministrazione di beneficiare, con un solo punto di riferimento, di soluzioni integrate pensate per facilitare e accelerare questo percorso verso una maggiore efficienza, scalabilità e resilienza. Il digitale si è infatti dimostrato un elemento imprescindibile per la sostenibilità di ogni tipo di organizzazione. Per questo, oggi più che mai, vogliamo essere al fianco dei nostri clienti con soluzioni dedicate, affidabili e semplici, sviluppate grazie all’esperienza e il know-how di Vodafone e al nostro ecosistema di aziende partner protagoniste dell’innovazione tecnologica”.

“L’economia italiana sta subendo gli stessi impatti di altre in tutto il mondo e dobbiamo collaborare creando un ecosistema in grado di aiutare i nostri clienti ad affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità derivanti da un’economia in continua evoluzione – ha sottolineato – Filippo Ligresti, vicepresidente e general manager di Dell Technologies Italia –. Lavorando con un partner strategico come Vodafone Business, siamo in grado di fornire soluzioni rivoluzionarie per i nostri clienti per semplificare e accelerare il loro viaggio nel soddisfare al meglio le richieste dei loro clienti.”