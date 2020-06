Digitalizzazione economia e società, Italia quart’ultima in UE

editato in: da

(Teleborsa) – Italia nel gruppo di coda, per la precisione quart’ultima di tutta l’Unione Europea sull’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Digital Economy and Society Index – DESI), elaborato dalla Commissione europea e che monitora le prestazioni digitali globali dell’Europa e misura i progressi compiuti dai Paesi in termini di competitività digitale.

Secondo la graduatoria stilata da Bruxelles, davanti alla Penisola Cipro, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Peggio fanno solo Romania, Grecia e Bulgaria mentre molto più in avanti si posizionano Francia, Germania e Spagna, con cui solitamente l’Italia si mette a conronto. In vetta i Paesi scandinavi. La nuova relazione dell’UE mette in rilievo l’importanza della “resilienza digitale” in tempi di crisi.

Il DESI di quest’anno evidenzia comunque progressi in tutti gli Stati membri e in tutti i principali settori misurati nell’indice. Con un’importanza ancora maggiore nel contesto della pandemia di Covid-19, afferma l‘UE, che ha dimostrato quanto le tecnologie digitali siano diventate essenziali, rendendo possibile la prosecuzione del lavoro, monitorando la diffusione del virus o accelerando la ricerca di cure e vaccini. Gli indicatori DESI pertinenti per la ripresa dimostrano inoltre che gli Stati membri dell‘UE dovrebbero intensificare gli sforzi volti a migliorare la copertura delle reti ad altissima capacità, assegnare lo spettro 5G per consentire il lancio commerciale dei servizi 5G, migliorare le competenze digitali dei cittadini e digitalizzare ulteriormente le imprese e il settore pubblico.

“Continueremo a collaborare con gli Stati membri per individuare gli ambiti che necessitano di maggiori investimenti affinche’ tutti gli europei possano beneficiare dei servizi e delle innovazioni digitali”, ha commentato la Vicepresidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager.