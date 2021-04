Digitale, Spid mette il turbo

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il numero di italiani in possesso dell‘identità digitale: hanno superato i 20 milioni le utenze del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), quasi 14 milioni in più rispetto allo scorso aprile. Quest’anno il tasso di crescita settimanale di identità rilasciate è quasi triplicato, da 70mila alle oltre 200mila attuali, sostenuto anche dall’intenso lavoro dei gestori di identità, responsabili dell’attivazione e dell’accesso con SPID per i cittadini.

Con il rilascio delle identità, spiega una nota del Ministero per l‘Innovazione e la Transizione digitale e dell’Agenzia per l’Italia digitale, “aumenta anche l’uso. Nel 2020 sono state 144 milioni le autenticazioni ai servizi online di siti e app pubbliche. Solamente nei primi tre mesi del 2021 SPID è già stato utilizzato più di 100 milioni di volte”.

Garantire a tutti i cittadini la stessa modalità di accesso ai servizi online è “la chiave per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione. Spid, insieme alla Carta di identità elettronica (CIE), è una delle identità digitali che il cittadino può scegliere per utilizzare in qualsiasi momento i servizi online della Pubblica Amministrazione italiana”.