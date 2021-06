DIGITAL360, siglato accordo per l’acquisizione del 100% di CTMobi

editato in: da

(Teleborsa) – DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 100% di CTMobi, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud. Nel 2020, CTMobi ha conseguito ricavi per circa 450 mila euro con un EBITDA di circa 70 mila euro e una PFN positiva (creditoria) per circa 220 mila euro. Il prezzo per l’acquisto della società è stato fissato in 690 mila euro, inclusivi della PFN e sarà corrisposto in parte per cassa e in parte tramite assegnazione di azioni di nuova emissione.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – ha dichiarato Andrea Rangone, presidente di DIGITAL360 – CTMobi è una splendida realtà con ottime prospettive di crescita nel settore tecnologico e con importanti sinergie strategiche e operative con il Gruppo DIGITAL360. L’operazione si colloca nella strategia del rafforzamento degli asset tecnologici del gruppo anche per linee esterne”.

L’accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo dell’attuale amministratore nella gestione futura di CTMobi, quale suo amministratore delegato, nonché un impegno di lock-up in capo alla parte venditrice, della durata di 48 mesi, sulle azioni eventualmente ricevute in pagamento del prezzo.