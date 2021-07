DIGITAL360, perfezionato l’acquisto del 100% di CTMobi

editato in: da

(Teleborsa) – DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha perfezionato l’operazione di acquisto del 100% di CTMobi S.r.l., annunciata al mercato in data 23 giugno 2021, per la quale la società ha provveduto a versare il relativo corrispettivo in denaro. Nell’ambito dell’operazione, al fine di procedere con il pagamento in azioni, il consiglio di amministrazione, ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale, conferitagli dall’assemblea straordinaria dei soci dello scorso 23 gennaio 2020.

In particolare, il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 344.999,46 euro, mediante emissione di 138.554 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, a un prezzo di emissione pari a 2,49 euro per azione, di cui 0,10 euro da imputare a capitale e 2,39 euro a titolo di sovrapprezzo, e riservato in sottoscrizione al signor Giuseppe Iuculano, quale venditore di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di CTMobi. Pertanto, il capitale sociale della società sarà pari a 1.850.614,80 euro, suddiviso in 18.506.148 azioni.