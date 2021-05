DIGITAL360, lanciata nuova soluzione software per gestione compliance

editato in: da

(Teleborsa) – DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha lanciato sul mercato una nuova soluzione software che consente alle imprese di elaborare e gestire i modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della responsabilità amministrativa dipendente da reati ai sensi del d.lgs.231/2001.

La soluzione, lanciata tramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation, arricchisce la piattaforma software GRC360 (Governance, Risk and Compliance), sviluppata da DIGITAL360 in partnership con KeisdataS.r.l., per la gestione di tutti gli adempimenti normativi, sottolinea la società in una nota.

“La nuova offerta risponde all’esigenza delle imprese di implementare sistemi di gestione della compliance che garantiscano un costante aggiornamento e allineamento con le modifiche normative, i cambiamenti organizzativie di business”, ha commentato Gabriele Faggioli, CEO di DIGITAL360. “La soluzione rappresenta un nuovo tassello della strategia di P4I-Partners4Innovation verso un modello di advisory “as-a-service”, per offrire servizi di consulenza “in abbonamento” e supportare i clienti su base continuativa”, ha aggiunto Faggioli.