DIGITAL360 lancia la call per startup “Martech Revolution”

(Teleborsa) – DIGITAL360 lancia “Martech Revolution”, la call rivolta ad aziende, startup e scaleup di tutta Europa che offrono soluzioni e tecnologie negli ambiti del Content, Marketing e Sales Technology, per conoscere le realtà più innovative e valutare insieme collaborazioni strategiche di tipo industriale, finanziario, commerciale ed editoriale.

Il Martech è un settore in forte crescita, il cui mercato globale ha raggiunto il valore di 121,5 miliardi di dollari già nel 20191: include le più avanzate tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo dei contenuti digitali editoriali, del marketing e delle vendite B2B. Un ambito di grande interesse per DIGITAL360, che lo scorso anno ha lanciato MarTech360, piattaforma di marketing automation che permette alle PMI di realizzare in modo semplice e flessibile campagne di inbound marketing, integrabili con servizi di digital marketing e lead generation.



Una componente chiave dell’offerta di servizi in abbonamento del “Marketing & Sales Engine”, che consente alle aziende di gestire in modo integrato tutte le attività di posizionamento online e di generazione di opportunità commerciali.

Le società interessate a partecipare alla call “Martech Revolution” possono presentare le candidature fino al 15 ottobre compilando l’apposito form online. Le diverse soluzioni saranno valutate dai vertici di DIGITAL360 e il 29 ottobre quelle selezionate avranno l’occasione di incontrare il top management e le key people di DIGITAL360, per approfondire i progetti e le possibili forme di collaborazione.