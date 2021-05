DIGITAL360, CdA propone la modifica in Società Benefit

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha deliberato l’esercizio delle opzioni di acquisto sulla residua partecipazione delle due società già detenute al 51% dal 2018: ServicePro Italy, marketing agency specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation, e IQ Consulting, spin-off accademica attiva nel campo dell’Industria 4.0 e del Supply Chain Management.

“Le due acquisizioni, oltre a rafforzare le competenze ed il posizionamento di mercato in alcune aree strategiche del core business di DIGITAL360, consentiranno di consolidare integralmente gli utili e il patrimonio netto delle due società, i cui risultati negli ultimi anni sono sempre stati ottimi, anche nell’esercizio 2020″, ha affermato Gabriele Faggioli, CEO di DIGITAL360.

Il board di DIGITAL360 ha anche deliberato di proporre alla prossima assemblea dei soci la modifica dello Statuto Sociale per l’adozione dello status di Società Benefit, ufficializzando l’impegno nel perseguire obiettivi di bene comune, in particolare connessi alla diffusione di una maggiore cultura digitale, alla promozione di una crescita economica sostenibile e di un mercato del lavoro inclusivo e alla promozione del benessere delle proprie persone, sottolinea la società in una nota.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)