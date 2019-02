editato in: da

(Teleborsa) – Digital360 ha acquistato dal 4 all’8 febbraio 2019, n. 1.000 azioni proprie, pari allo 0,006% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,07 euro per un controvalore complessivo di 1.070,00 euro.

Alla data odierna la società detiene direttamente n. 28.000 azioni proprie, pari al 0,174% del capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa aggressivo ribasso per Digital360, che passa di mano in perdita del 4,76%.