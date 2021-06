Digital Value, vince gara da oltre 33 milioni per la PA

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Value si è aggiudicata, attraverso la sua partecipata ITD Solutions, i seguenti lotti della Convenzione ID 2262 indetta da Consip: Lotto 2: n. 10.000 (diecimila) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le relative opzioni, nonché i servizi connessi, per un valore di euro 20.585.953; Lotto 4: n. 2.500 (duemilacinquecento) Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali con le relative opzioni, nonché i servizi connessi, per un valore di euro 12.999.954.

Ambedue i contratti – spiega la società in una nota – avranno durata 12 mesi, il noleggio degli apparati potrà avere durata 36, 48 o 60 mesi ed i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% dei contratti originari.

“Questo risultato consolida ulteriormente il nostro portafoglio ordini ed è frutto sia del nostro posizionamento strategico sui clienti che del forte legame con i maggiori vendor tecnologici, consentendoci di creare sinergie competitive e vincenti”, commenta Massimo Rossi, Presidente di Digital Value.