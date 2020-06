Digital Value si aggiudica contratto per piattaforma software tlc

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Value si è aggiudicata, attraverso la partecipata Italware, un contratto esecutivo per un primario operatore TLC italiano, avente come oggetto la fornitura e la manutenzione di una piattaforma software per la gestione dei dati, lo sviluppo ed il consolidamento del database, basati su una tecnologia leader di mercato mondiale.

Il valore del contratto è superiore a 28 milioni di euro, di cui 19,4 saranno fatturati nel corso del 2020 ed i restanti 8,7 nel corso del 2021 e del 2022. E’ inoltre prevista un’opzione di estensione per ulteriori 43 milioni per gli anni 2021 e 2022.

“Il Gruppo DGV, attraverso le sue consolidate Italware ed ITD Solutions dimostra di essere in grado di rafforzare costantemente la propria posizione nel mercato dei Large Account, confermandosi un player di riferimento nel panorama delle aziende informatiche a capitale italiano ed un importante partner per le aziende clienti, grazie alla sua leadership nello sviluppo di tecnologie abilitanti la digitalizzazione del Paese”, ha commentato il Presidente Massimo Rossi.