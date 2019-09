Digital Value, risultati positivi nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Margini e ricavi in crescita nei primi sei mesi dell’anno per Digital Value. “Ad oggi, cresciamo a velocità doppia rispetto al mercato di riferimento, che offre notevoli potenzialità in cui continuare ad inserirsi, sfruttando la forte propensione all’innovazione tecnologica e le oltre 450 certificazioni di cui il Gruppo dispone e che ci consentono di predisporre un’offerta integrata di servizi IT di primissimo livello – ha dichiarato Massimo Rossi, Presidente di Digital Value – . Siamo molto fiduciosi che la seconda parte dell’anno possa confermare il trend di crescita a doppia cifra del fatturato e un costante miglioramento della marginalità”.

Nel primo semestre 2019 il Gruppo che opera nel settore delle soluzioni e servizi IT ha registrato Ricavi consolidati per 170, 5 milioni di Euro, in crescita del 18% rispetto al dato proforma al 30 giugno 2018.

L’Utile Netto del Gruppo è risultato pari a 9,4 milioni di Euro, in crescita del 2,2% rispetto al dato proforma al 30 giugno 2018. L’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 ha effetti del tutto irrilevanti.

La Posizione Finanziaria Netta nel primo semestre 2019 è positiva per Euro 9,5 milioni, rispetto a -13,3 milioni del 30 giugno 2018, mentre al 31 dicembre 2018 era positiva per Euro 31,8 milioni.

In rialzo il titolo a Piazza Affari: +1,76%.