Digital Value, ricavi attesi in crescita di oltre il 20%

(Teleborsa) – Nell’esercizio 2019, il Gruppo Digital Value ha registrato ricavi consolidati pari a circa 365 milioni di euro, in aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato – spiega la società – è stato conseguito andando a consolidare il posizionamento strategico presso i clienti della fascia large account, che hanno così premiato sia la solidità economico finanziaria che gli skills tecnologici in costante evoluzione.

Si tratta di ricavi preconsuntivi ricavi consolidati al 31 Dicembre 2019, non ancora sottoposti a revisione contabile. I risultati complessivi saranno diffusi da Digital Value a seguito del CdA chiamato all’approvazione del progetto di bilancio, in data 26 Marzo 2020.