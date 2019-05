Digital Value, ricavi a doppia cifra nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – I ricavi consolidati del primo trimestre 2019 di Digital Value sono stati pari a circa Euro 72 milioni in crescita di oltre il 10% rispetto al primo trimestre del 2018.

Tali risultati – sottolinea la società – confermano il “continuo trend di crescita del Gruppo in maniera omogenea in tutti i servizi offerti trainato da una sempre crescente domanda di trasformazione digitale nel mercato di riferimento (Large Account)”.

In relazione ai risultati consolidati del primo trimestre, Massimo Rossi, Presidente Esecutivo di Digital Value, commenta: “Questi risultati confermano il nostro impegno mirato ad una crescita sostenibile ed il nostro focus su un segmento di mercato con grandi potenzialità per aziende come la nostra, in grado di generare valore”.