Digital Value, operatività inalterata con uso servizi da remoto

(Teleborsa) – Digital Value, società operante nel mercato ICT, fornendo un aggiornamento in merito all’epidemia di Covid-19, fa sapere che la sua operatività rimane inalterata ed in gran parte erogata attraverso l’utilizzo di servizi da remoto.

Il Presidente Massimo Rossi ha commentato: “Siamo consapevoli di poter interpretare al meglio la crescente ed urgente richiesta di digitalizzazione del Paese. Fra le altre attività stiamo infatti concretamente supportando alcuni dei nostri più importanti clienti nella realizzazione di oltre 20.000 postazioni di lavoro adibite a urgenti progetti di Smart Working”.