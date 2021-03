Digital Value, CdA approva conti 2020. Utile netto arriva a 24,1 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Digital Value ha approvato il bilancio 2020, confermando i dati preliminari diffusi lo scorso mese. I ricavi sono stati in aumento del 21% a 442,3 milioni di euro, l’EBITDA del 41% a 45,4 milioni di euro e l’utile netto del 26% a 24,1 milioni di euro.

“I risultati eccellenti conseguiti da Digital Value in un anno di difficoltà ed imprevisti determinati dalla situazione pandemica, sono per noi di grandissima soddisfazione”, ha commentato Massimo Rossi, presidente di Digital Value.

Il bilancio individuale della capogruppo Digital Value evidenzia una perdita netta di 1,2 milioni di euro che il CdA ha proposto di portare a nuovo. Questo risultato, sottolinea Digital Value, deriva dalla decisione delle società operative di non distribuire dividendi alla capogruppo nel corso del 2020, onde fronteggiare al meglio le incertezze dovute al Covid.

“Tuttavia, in ragione dei brillanti risultati 2020 le società operative, nel corso del primo semestre 2021, intendono procedere alla distribuzione delle riserve da utili, rafforzando ulteriormente la già solida struttura patrimoniale della capogruppo e trasferendole liquidità per l’avvio di un sistema di cash pooling, volto ad una più efficiente ottimizzazione della gestione finanziaria”, si legge in una nota.