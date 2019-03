Digital Magics torna in utile nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Magics ha chiuso il 2018 con ricavi pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 27% rispetto all’esercizio 2017 (Euro 2 milioni).

L’Ebitda, in deciso miglioramento rispetto al 2017, è negativo per Euro 347 mila (negativo per 638 mila nel 2017). L’Ebit è negativo per Euro 1,2 milioni (negativo per Euro 2,0 milioni nel 2017) con ammortamenti costanti e stanziamenti rettificativi (svalutazione crediti verso partecipate) in decisa diminuzione rispetto al 2017 (da Euro 889 mila nel 2017 a Euro 329 mila al 31/12/2018).

Il risultato dell’esercizio è positivo per Euro 385 mila (negativo per Euro 6,8 milioni nel 2017) con rettifiche di valore delle attività finanziarie (9 write-off di partecipazioni non più operative) per Euro 1,6 milioni (Euro 4,8 milioni nel 2017 con 7 write-off).

La Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 3,0 milioni (attiva per Euro 2,4 milioni al 31/12/2017), con Euro 2,2 milioni di indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (Euro 2,7 milioni al 31/12/2017) e Euro 6,7 milioni di disponibilità liquide (Euro 6,2 milioni al 31/12/2017) disponibili a favore di un ulteriore crescita del portafoglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,05 per azione. La data del relativo stacco della cedola è prevista per il 20 maggio 2019 con record date il 21 maggio 2019 e pagamento a decorrere il 22 maggio 2019