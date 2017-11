Digital Magics, Tamburi Investment trasferisce azioni a controllata StarTIP

(Teleborsa) – Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana ha ricevuto comunicazione dal proprio azionista Tamburi Investment Partners che ha provveduto a trasferire tutte le azioni ordinarie di Digital Magics detenute direttamente (n. 1.491.305 Azioni) alla propria controllata al 100% StarTIP.

Poiché StarTIP deteneva già n. 193.414 Azioni di Digital Magics, detiene ora n. 1.684.719 azioni ordinarie corrispondenti al 23,043% del capitale sociale (equivalente a quanto in precedenza posseduto, direttamente e indirettamente, da Tamburi Investment Partners) e superando contestualmente la soglia del 20% del capitale.

L’operazione si inquadra, come preannunciato, “nel programma di Tamburi Investment Partners di aggregare in StarTIP tutte le proprie partecipazioni nel settore digitale e innovazione. StarTIP prevede di investire fino a 100 milioni di Euro in imprese e progetti nell’area delle startup, del digitale e dell’innovazione”.